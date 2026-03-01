هدف فوز طلائع الجيش على حرس الحدود 1-0 (الدوري المصري)
الأحد، 01 مارس 2026 - 00:06
هدف رجب عمران يقود الجيش للفوز بعد 11 مباراة 🔴⚽️#رابطة_الأندية_المحترفة | #دوري_nile | #الجيش_الحرسpic.twitter.com/rvdriwfG5n— رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) February 28, 2026
هدف فوز طلائع الجيش على حرس الحدود 1-0 (الدوري المصري)
