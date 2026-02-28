أهداف فوز النصر على الفيحاء 3-1 (الدوري السعودي)
السبت، 28 فبراير 2026 - 23:24
أهداف مواجهة #الفيحاء_النصر 🎥⚽️ :— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 28, 2026
الفيحاء @AlfayhaSC 1️⃣
النصر @AlNassrFC 3️⃣#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/2YVJ5YcZGn
