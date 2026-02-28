ملخص فوز اتحاد جدة على الخليج 1-0 (الدوري السعودي)

السبت، 28 فبراير 2026 - 00:00

2/28/2026 12:00:56 AM ملخص فوز اتحاد جدة على الخليج 1-0 (الدوري السعودي)

ملخص فوز اتحاد جدة على الخليج 1-0 (الدوري السعودي)

الخليج اتحاد جدة الدوري السعودي
نرشح لكم
كوكا سجل.. ملخص فوز الحزم على الاتفاق 3-1 (الدوري السعودي) أهداف فوز الهلال على الشباب 5-3 (الدوري السعودي) ملخص مباراة الرياض ضد الأهلي 1-0 (الدوري السعودي) هدف فوز البنك الأهلي على فاركو 1-0 (الدوري المصري) هدف فوز المصري على مودرن سبورت 1-0 (الدوري المصري) هدف فوز بتروجت على الاتحاد 1-0 (الدوري المصري) هدف يوفنتوس الأول في جالاتاسراي - لوكاتيلي (دوري أبطال أوروبا) هدف يوفنتوس الثاني في جالاتاسراي - جاتي (دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
"مواليد 100 عقبة؟".. بيزيرا بين الحصول على اللقطة والتأقلم في مصر 21 دقيقة | الدوري المصري
بتواجد 5 مصري محترف.. أون سبورت تحصل على حقوق بث الدوري الإسباني لكرة اليد 28 دقيقة | رياضات أخرى
كوكا: أركز على ختام الموسم بأفضل شكل مع الاتفاق 53 دقيقة | سعودي في الجول
السقا بعد إيقافه 3 مباريات: لم أتجاوز في حق الحكم وأعتذر له ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في رابع جولات دوري المحترفين ساعة | رياضات أخرى
الكونفدرالية – محمد معروف حكما لمباراة أولمبيك أسفي أمام الوداد ساعة | الكرة الإفريقية
في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد ساعة | الدوري المصري
أجوستي بوش: الإصابات ليست عذرا للخسارة من مالي ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة خلاف السعيد مع الجهاز الفني.. وسبب غضبه 4 الطريق لنهائي أبطال أوروبا - مسار مفخخ للستة الكبار.. وهدية لأرسنال وثأر لبرشلونة
/videos/50063/ملخص-فوز-اتحاد-جدة-على-الخليج-1-0-الدوري-السعودي