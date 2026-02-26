هدف يوفنتوس الأول في جالاتاسراي - لوكاتيلي (دوري أبطال أوروبا)
الخميس، 26 فبراير 2026 - 00:23
لوكاتيلي يفتتح التسجيل لفريق السيدة العجوز من علامة الجزاء 🥅#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/7Af1ZqlJ0L— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 25, 2026
هدف يوفنتوس الأول في جالاتاسراي - لوكاتيلي (دوري أبطال أوروبا)
نرشح لكم
هدف يوفنتوس الثاني في جالاتاسراي - جاتي (دوري أبطال أوروبا) هدف يوفنتوس الثالث في جالاتاسراي - ماكيني (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الثاني ضد بنفيكا - فينيسيوس جونيور (أبطال أوروبا) هدف بنفيكا الأول ضد ريال مدريد - رافا سيلفا (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الأول ضد بنفيكا - أوريلين تشواميني (أبطال أوروبا) ركلة جزاء و2 طرد تؤهل أتالانتا لثمن النهائي أمام دورتموند (دوري أبطال أوروبا) هدف إنتر الأول في بودو جليمت - باستوني (دوري أبطال أوروبا) هدف بودو جليمت الثاني في إنتر (دوري أبطال أوروبا)