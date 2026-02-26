هدف يوفنتوس الثاني في جالاتاسراي - جاتي (دوري أبطال أوروبا)
الخميس، 26 فبراير 2026 - 00:17
غاتي يضاعف النتيجة لفريق يوفنتوس 🔥⚽️#دروي_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/hDa08C8TBJ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 25, 2026
