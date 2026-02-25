هدف ريال مدريد الثاني ضد بنفيكا - فينيسيوس جونيور (أبطال أوروبا)
الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 23:57
🔥⚽فينيسيوس جونيور يضيف الهدف الثاني لريال مدريد#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/omr0ubWWSM— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 25, 2026
