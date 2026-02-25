هدف ريال مدريد الأول ضد بنفيكا - أوريلين تشواميني (أبطال أوروبا)

الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 23:47

2/25/2026 11:47:05 PM هدف ريال مدريد الأول ضد بنفيكا - أوريلين تشواميني (أبطال أوروبا)

هدف ريال مدريد الأول ضد بنفيكا - أوريلين تشواميني (أبطال أوروبا)

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد بنفيكا تشواميني
نرشح لكم
هدف يوفنتوس الأول في جالاتاسراي - لوكاتيلي (دوري أبطال أوروبا) هدف يوفنتوس الثاني في جالاتاسراي - جاتي (دوري أبطال أوروبا) هدف يوفنتوس الثالث في جالاتاسراي - ماكيني (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الثاني ضد بنفيكا - فينيسيوس جونيور (أبطال أوروبا) هدف بنفيكا الأول ضد ريال مدريد - رافا سيلفا (دوري أبطال أوروبا) ركلة جزاء و2 طرد تؤهل أتالانتا لثمن النهائي أمام دورتموند (دوري أبطال أوروبا) هدف إنتر الأول في بودو جليمت - باستوني (دوري أبطال أوروبا) هدف بودو جليمت الثاني في إنتر (دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
رقص مجددا.. فينيسيوس يسجل ويقود ريال مدريد لإقصاء بنفيكا من أبطال أوروبا 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الهلال يعلن تفاصيل إصابة ومدة غياب بنزيمة 18 دقيقة | سعودي في الجول
بفضل انتصار الذهاب.. باريس سان جيرمان يتخطى عقبة موناكو في أبطال أوروبا 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
متعب يقود البنك الأهلي لتحقيق الفوز الأول على ملعبه في الدوري ضد فاركو 28 دقيقة | الدوري المصري
إيقاف سلسلة الانتصارات السكندرية.. رشيد يخطف ثلاث نقاط ثمينة لـ بتروجت أمام الاتحاد 29 دقيقة | الدوري المصري
ميدو جابر ينهي سلسلة تعادلات المصري بفوز صعب على مودرت سبورت 38 دقيقة | الدوري المصري
في غياب نبيل عماد.. النصر يخطف الصدارة بخماسية ورونالدو يقترب خطوة من الـ1000 48 دقيقة | سعودي في الجول
بمشاركة حجازي.. نيوم يتعادل مع الفيحاء ويستمر ثامنا في الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 الصباح المغربية: صدمة في الجيش الملكي بسبب تقرير مراقب مباراة الأهلي
/videos/50052/هدف-ريال-مدريد-الأول-ضد-بنفيكا-أوريلين-تشواميني-أبطال-أوروبا