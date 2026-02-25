هدف موناكو الأول ضد باريس سان جيرمان (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 23:02
ماغنيس أكليوش يفتتح التسجيل لموناكو أمام باريس سان جيرمان#دروي_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/gxBBppnyCt— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 25, 2026
هدف موناكو الأول ضد باريس سان جيرمان (دوري أبطال أوروبا)
نرشح لكم
هدف ريال مدريد الثاني ضد بنفيكا - فينيسيوس جونيور (أبطال أوروبا) هدف بنفيكا الأول ضد ريال مدريد - رافا سيلفا (دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الأول ضد بنفيكا - أوريلين تشواميني (أبطال أوروبا) ركلة جزاء و2 طرد تؤهل أتالانتا لثمن النهائي أمام دورتموند (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز أتالانتا على نابولي 2-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز روما على كريمونيزي 3-0 (الدوري الإيطالي) هدف فوز بارما على ميلان 1-0 (الدوري الإيطالي) هدف ليفربول الأول ضد نوتنجهام - ماك أليستر (الدوري الإنجليزي)