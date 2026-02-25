هدف إنتر الأول في بودو جليمت - باستوني (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 25 فبراير 2026 - 00:02
أليساندرو باستوني يسجّل الهدف الأول لإنتر!#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/yzNW70A67x— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 24, 2026
