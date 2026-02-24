هدف بودو جليمت الثاني في إنتر (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 23:59
بودو غليمت يضيف الهدف الثاني ويفاجئ جماهير النيراتزوري! 😮⚽️🔥— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 24, 2026
هل اقترب وصيف حامل اللقب من الخروج مبكراً؟ ✍️#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/iDynRiP3lu
