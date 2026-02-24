هدف غزل المحلة الأول ضد بيراميدز - ويليامز صنداي (الدوري المصري)
الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 22:38
بعد العودة لتقنية الـ VAR.. غزل المحلة يتعادل سريعًا بهدف من أقدام ويليام صنداي ⚽️ pic.twitter.com/HikGMV35Cm— ON Sport (@ONTimeSports) February 24, 2026
