هدف بيراميدز الأول ضد غزل المحلة - ناصر ماهر (الدوري المصري)

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 22:12

2/24/2026 10:12:24 PM هدف بيراميدز الأول ضد غزل المحلة - ناصر ماهر (الدوري المصري)

هدف بيراميدز الأول ضد غزل المحلة - ناصر ماهر (الدوري المصري)

الدوري المصري ناصر ماهر
نرشح لكم
هدف بيراميدز الثاني ضد غزل المحلة - مصطفى فتحي (الدوري المصري) هدف غزل المحلة الأول ضد بيراميدز - ويليامز صنداي (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في زد - جوان بيزيرا (الدوري المصري) هدف أتلتيكو مدريد الرابع في كلوب بروج - سورلوث (دوري أبطال أوروبا) هدف أتلتيكو الأول في كلوب بروج - سورلوث (دوري أبطال أوروبا) هدفا تعادل الجونة مع المقاولون 1-1 (الدوري المصري) هدف مانشستر يونايتد ضد إيفرتون - بينجامين سيسكو (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز الأهلي على سموحة 1-0 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
مصطفى رياض "الهداف الأولمبي".. الضلع الثاني في ثنائية الترسانة التاريخية 17 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الاتحاد – غياب أفشة أمام بتروجت للإصابة 32 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الأهلي بالعلامة الكاملة في الدوري.. وانتصار الزمالك بصعوبة على مصر للبترول 39 دقيقة | رياضات أخرى
خامس الهدافين التاريخين للدوري.. وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة 51 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يخوض ودية ضد فريق الشباب.. واستمرار تأهيل زيزو وتريزيجيه ساعة | الدوري المصري
المساهمة 15.. جوان بيزيرا يسجل سادس أهدافه مع الزمالك في زد ساعة | الدوري المصري
من صناعة حامد حمدان.. ناصر ماهر يتقاسم صدارة الهدافين بالتسجيل أمام غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
مباشر أبطال أوروبا – إنتر (1)-(2) بودو جليمت.. جووووووول تقليص الفارق ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 2 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 3 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 4 "لن أفعل ذلك أبدا".. حسام عبد المجيد ينشر توضيحا بشأن مشادته مع عبد الله السعيد
/videos/50040/هدف-بيراميدز-الأول-ضد-غزل-المحلة-ناصر-ماهر-الدوري-المصري