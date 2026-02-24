هدف أتلتيكو مدريد الرابع في كلوب بروج - سورلوث (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 21:40
⚽🔥 ألكسندر سورلوث يضيف الهدف الرابع لأتلتيكو مدريد ويكمل الهاتريك في ليلة أوروبية مميزة!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 24, 2026
المهاجم النرويجي يواصل التألق ويقود فريقه بثقة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/SCkdB0N18K
