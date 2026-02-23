هدف الأهلي الأول في سموحة - مروان عثمان (الدوري المصري)
الإثنين، 23 فبراير 2026 - 22:20
بص شوف بلعمري بيعمل إيه👏🏼مهارة رائعة من النجم المغربي ومروان عثمان يكملها في الشباك ⚽️🔴— ON Sport (@ONTimeSports) February 23, 2026
سموحة 0 : 1 الأهلي pic.twitter.com/mrUWOepfWc
