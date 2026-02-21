أهداف مباراة بوروسيا دورتموند مع لايبزج 2-2 (الدوري الألماني)

السبت، 21 فبراير 2026 - 23:29

2/21/2026 11:29:23 PM أهداف مباراة بوروسيا دورتموند مع لايبزج 2-2 (الدوري الألماني)

أهداف مباراة بوروسيا دورتموند مع لايبزج 2-2 (الدوري الألماني)

بوروسيا دروتموند لايبزج الدوري الألماني
نرشح لكم
ملخص فوز أوساسونا على ريال مدريد 2-1 (الدوري الإسباني) ملخص تعادل تشيلسي مع بيرنلي 1-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز إنتر على ليتشي 2-0 (الدوري الإيطالي) أهداف مباراة بايرن ميونيخ مع آينتراخت فرانكفورت 3-2 (الدوري الألماني) هدف جراديشار الأول بقميص أوبيست في الدوري المجري ملخص فوز كومو على يوفنتوس 0-2 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل أرسنال مع ولفرهامبتون 2-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل ميلان مع كومو 1-1 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
باريس سان جيرمان يعتلي ترتيب الدوري الفرنسي مستفيدا من تعثر لانس 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
بايرن ميونيخ يعلن إصابة ألفونسو ديفيز.. وبيلد تحدد مدة غيابه 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة 42 دقيقة | كرة يد
توقفت 19 دقيقة.. نيوم يخطف انتصارا صعبا من الخليج بمشاركة حجازي 44 دقيقة | سعودي في الجول
كرة يد – الأهلي يضم خالد وليد 50 دقيقة | كرة يد
أورايلي: هالاند رائع.. أرسل عرضية وأنا أكملت الباقي 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رونالدو: أنتمي للسعودية.. وعدنا لمركزنا الطبيعي في صدارة الدوري ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر
/videos/50017/أهداف-مباراة-بوروسيا-دورتموند-مع-لايبزج-2-2-الدوري-الألماني