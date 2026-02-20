هدف بيراميدز الأول ضد سيراميكا كليوباترا - حامد حمدان (الدوري المصري)
الجمعة، 20 فبراير 2026 - 22:52
بتسديدة قوية 💪 حامد حمدان يسجل الهدف الأول لبيراميدز في مرمى سيراميكا pic.twitter.com/Awxl8gnfeZ— ON Sport (@ONTimeSports) February 20, 2026
