ملخص فوز أهلي جدة على النجمة 4-1 (الدوري السعودي)
الجمعة، 20 فبراير 2026 - 00:35
ملخص فوز أهلي جدة على النجمة 4-1 (الدوري السعودي)
نرشح لكم
ملخص فوز الهلال 2-0 على الاتفاق - (الدوري السعودي) ملخص فوز اتحاد جدة 2-1 على الفيحاء - (الدوري السعودي) ملخص فوز أهلي جدة 5-2 على الشباب (الدوري السعودي) أهداف مباراة الأخدود ضد الهلال 0-6 (الدوري السعودي) هدف الهلال الثالث ضد الأخدود - كريم بنزيمة (الدوري السعودي) هدف الهلال الثاني ضد الأخدود - كريم بنزيمة (الدوري السعودي) هدف الهلال الأول ضد الأخدود - كريم بنزيمة (الدوري السعودي) ملخص تعادل القادسية مع الهلال 2-2 (الدوري السعودي)