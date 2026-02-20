ملخص فوز أهلي جدة على النجمة 4-1 (الدوري السعودي)

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 00:35

2/20/2026 12:35:40 AM ملخص فوز أهلي جدة على النجمة 4-1 (الدوري السعودي)

ملخص فوز أهلي جدة على النجمة 4-1 (الدوري السعودي)

إيفان توني أهلي جدة النجمة نبيل عماد
نرشح لكم
ملخص فوز الهلال 2-0 على الاتفاق - (الدوري السعودي) ملخص فوز اتحاد جدة 2-1 على الفيحاء - (الدوري السعودي) ملخص فوز أهلي جدة 5-2 على الشباب (الدوري السعودي) أهداف مباراة الأخدود ضد الهلال 0-6 (الدوري السعودي) هدف الهلال الثالث ضد الأخدود - كريم بنزيمة (الدوري السعودي) هدف الهلال الثاني ضد الأخدود - كريم بنزيمة (الدوري السعودي) هدف الهلال الأول ضد الأخدود - كريم بنزيمة (الدوري السعودي) ملخص تعادل القادسية مع الهلال 2-2 (الدوري السعودي)
أخر الأخبار
جوميز ينتقد التحكيم: الحكام بشر يخطئون مثل اللاعبين ولكن ساعة | سعودي في الجول
تقرير: تصل إلى سنة سجن.. المحكمة تعلن قراراتها بشأن أحداث نهائي أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
بمشاركة كوكا.. الاتفاق يحقق انتصارا أمام الفتح بالدوري السعودي في مباراة الـ 7 أهداف ساعة | سعودي في الجول
قائمة بيراميدز - غياب علي جبر وقطة ضد سيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
نافاس يكشف طريقة تعامل زيدان الخاصة مع فينيسيوس جونيور في ريال مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
"المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب الجونة: الأهلي عاقبنا.. ونتعرض للضغط بسبب السفر المتكرر 2 ساعة | الدوري المصري
"صاحب معرفة عميقة بالكرة الإفريقية".. باتريس نوفو مدربا لـ توجو 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/videos/50010/ملخص-فوز-أهلي-جدة-على-النجمة-4-1-الدوري-السعودي