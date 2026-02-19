هدفا تعادل المصري والمقاولون العرب 1-1 (الدوري المصري)

الخميس، 19 فبراير 2026 - 23:49

2/19/2026 11:49:16 PM هدفا تعادل المصري والمقاولون العرب 1-1 (الدوري المصري)

هدفا تعادل المصري والمقاولون العرب 1-1 (الدوري المصري)

المصري المقاولون العرب الدوري المصري
نرشح لكم
هدفا تعادل فاركو مع بتروجت 1-1 (الدوري المصري) ملخص فوز الأهلي مع الجونة 1-0 (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول أمام الجونة - إمام عاشور (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول ضد سيراميكا كليوباترا - محمد إسماعيل (كأس مصر) هدف سيراميكا كليوباترا الأول ضد الزمالك - حسام عبد المجيد (كأس مصر) هدف فوز الاتحاد السكندري على سموحة 1-0 (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول ضد سموحة - ناصر منسي (الدوري المصري) هدف الأهلي الثاني ضد الإسماعيلي - ياسين مرعي (الدوري المصري)
أخر الأخبار
تقرير: تترواح بين 3 أشهر وسنة سجن.. المحكمة تعلن قراراتها بشأن أحداث نهائي أمم إفريقيا 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة كوكا.. الاتفاق يحقق انتصارا أمام الفتح بالدوري السعودي في مباراة الـ 7 أهداف 37 دقيقة | سعودي في الجول
قائمة بيراميدز - غياب علي جبر وقطة ضد سيراميكا كليوباترا 39 دقيقة | الدوري المصري
نافاس يكشف طريقة تعامل زيدان الخاصة مع فينيسيوس جونيور في ريال مدريد 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
"المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب الجونة: الأهلي عاقبنا.. ونتعرض للضغط بسبب السفر المتكرر ساعة | الدوري المصري
"صاحب معرفة عميقة بالكرة الإفريقية".. باتريس نوفو مدربا لـ توجو ساعة | الكرة الإفريقية
بمشاركة نبيل عماد.. هاتريك توني يقود أهلي جدة لتحقيق انتصار كبير أمام النجمة ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/videos/50008/هدفا-تعادل-المصري-والمقاولون-العرب-1-1-الدوري-المصري