هدف الأهلي الأول أمام الجونة - إمام عاشور (الدوري المصري)

برأسية رائعة ⚽️👌🏼 إمام عاشور يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الجونة 🔴 واحتفال خاص من إمام مع جمهور الأهلي ووليد صلاح الدين 👏🏼 pic.twitter.com/COZceFTW2S