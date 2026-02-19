هدف الأهلي الأول أمام الجونة - إمام عاشور (الدوري المصري)
الخميس، 19 فبراير 2026 - 22:23
برأسية رائعة ⚽️👌🏼 إمام عاشور يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الجونة 🔴 واحتفال خاص من إمام مع جمهور الأهلي ووليد صلاح الدين 👏🏼 pic.twitter.com/COZceFTW2S— ON Sport (@ONTimeSports) February 19, 2026
