هدف أتلتيكو مدريد الأول أمام كلوب بروج - هدف خوليان ألفاريز في شباك كلوب بروج
الخميس، 19 فبراير 2026 - 00:10
ألفاريز يفتتح التسجيل لأتليتيكو مدريد من علامة الجزاء 🥅⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #رمضان_مع_beIN pic.twitter.com/JORlYUaAnb— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2026
هدف أتلتيكو مدريد الأول أمام كلوب بروج - هدف خوليان ألفاريز في شباك كلوب بروج
نرشح لكم
هدف أتلتيكو مدريد الثالث أمام كلوب بروج - أوردونيز يسجل بالخطأ في مرمى فريقه هدف أتلتيكو مدريد الثاني أمام كلوب بروج - هدف لوكمان في دوري أبطال أوروبا أهداف تعادل روما مع نابولي 2-2 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز إنتر على يوفنتوس 3-2 (الدوري الإيطالي) هدف ريال مدريد الثالث أمام سوسييداد - فيدريكو فالفيردي (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول أمام سوسييداد - جونزالو جارسيا (الدوري الإسباني) ملخص فوز ميلان على بيزا 2-1 (الدوري الإيطالي) أهداف بايرن ميونيخ أمام لايبزيج 2-0 (كأس ألمانيا)