هدف ريال مدريد في بنفيكا - فينيسيوس (دوري أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 23:38
فينيسيوس جونيور يفتتح التسجيل لريال مدريد بهدف رائع ✨⚽— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2026
لمسة مهارية تُشعل أجواء المباراة أمام بنفيكا#دوري_أبطال_أوروبا #رمضان_مع_beIN#RamadanwithbeIN pic.twitter.com/Rf5rmiD62I
