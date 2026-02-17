هدف سيراميكا كليوباترا الثاني في الزمالك - أحمد بلحاج (كأس مصر)
الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 18:50
متلازمة الزمالك.. بلحاج يسجل الثاني لسيراميكا في شباك الأبيض pic.twitter.com/ln0PMRKrqt— ON Sport (@ONTimeSports) February 17, 2026
هدف سيراميكا كليوباترا الثاني في الزمالك - أحمد بلحاج (كأس مصر)
نرشح لكم
هدف الزمالك الأول ضد سيراميكا كليوباترا - محمد إسماعيل (كأس مصر) هدف سيراميكا كليوباترا الأول ضد الزمالك - حسام عبد المجيد (كأس مصر) هدفا تعادل مودرن سبورت مع كهرباء الإسماعيلية (الدوري المصري) هدف فوز الاتحاد السكندري على سموحة 1-0 (الدوري المصري) أهداف تعادل روما مع نابولي 2-2 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز إنتر على يوفنتوس 3-2 (الدوري الإيطالي) هدف ريال مدريد الثالث أمام سوسييداد - فيدريكو فالفيردي (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول أمام سوسييداد - جونزالو جارسيا (الدوري الإسباني)