أهداف تعادل روما مع نابولي 2-2 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 16 فبراير 2026 - 00:06
صافرة النهاية 🔚— ADSportsTV (@ADSportsTV) February 15, 2026
"ديربي الشمس" بين نابولي وروما ينتهي بالتعادل 2-2
نابولي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة
روما في المركز الرابع برصيد 47 نقطة#نابولي_روما#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/UwTDPeJpLm
