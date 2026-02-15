أهداف فوز إنتر على يوفنتوس 3-2 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 15 فبراير 2026 - 00:29

2/15/2026 12:29:52 AM أهداف فوز إنتر على يوفنتوس 3-2 (الدوري الإيطالي)

أهداف فوز إنتر على يوفنتوس 3-2 (الدوري الإيطالي)

إنتر يوفنتوس الدوري الإيطالي
نرشح لكم
هدف ريال مدريد الثالث أمام سوسييداد - فيدريكو فالفيردي (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول أمام سوسييداد - جونزالو جارسيا (الدوري الإسباني) ملخص فوز ميلان على بيزا 2-1 (الدوري الإيطالي) أهداف بايرن ميونيخ أمام لايبزيج 2-0 (كأس ألمانيا) ملخص فوز إنتر على ساسولو 5-0 (الدوري الإيطالي) إلغاء هدف وطرد.. الدقائق الأخيرة المثيرة - ليفربول ضد مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول في مانشستر سيتي - سوبوسلاي (الدوري الإنجليزي) هدف برشلونة الثاني في ريال مايوركا - لامين يامال (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
سلوت يشيد بأداء ليفربول في الفوز على برايتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد سليمان يطمئن الجميع على سلامة جماهير الزمالك 2 ساعة | الكرة الإفريقية
صدارة الدوري.. سعود عبد الحميد يساهم في انتصار لانس بخماسية على باريس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
المساهمة الـ 200.. فينيسيوس يقود ريال مدريد لتحقيق انتصار كبير على سوسييداد 2 ساعة | الدوري الإسباني
صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
رد الهزيمة بسيناريو مماثل وتاريخي.. إنتر يفوز على يوفنتوس في الدقائق القاتلة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
عاد للتألق.. صلاح يصنع ويسجل وليفربول يهزم برايتون ويتأهل في كأس إنجلترا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
هشام نصر: تواجدت في الإمارات لعقد شراكات تجارية 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/videos/49994/أهداف-فوز-إنتر-على-يوفنتوس-3-2-الدوري-الإيطالي