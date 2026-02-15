أهداف فوز إنتر على يوفنتوس 3-2 (الدوري الإيطالي)

في مباراة مثيرة حتى الثواني الأخيرة..

إنتر يفوز على يوفنتوس بنتيجة 3-2 ويوسع فارق الصدارة إلى 8 نقاط



شاهد أهداف "ديربي إيطاليا الكبير"#إنتر_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ogTxVuH6wM