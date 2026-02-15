أهداف فوز إنتر على يوفنتوس 3-2 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 15 فبراير 2026 - 00:29
في مباراة مثيرة حتى الثواني الأخيرة..— ADSportsTV (@ADSportsTV) February 14, 2026
إنتر يفوز على يوفنتوس بنتيجة 3-2 ويوسع فارق الصدارة إلى 8 نقاط
شاهد أهداف "ديربي إيطاليا الكبير"#إنتر_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ogTxVuH6wM
أهداف فوز إنتر على يوفنتوس 3-2 (الدوري الإيطالي)
