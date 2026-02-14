هدف ريال مدريد الثالث أمام سوسييداد - فيدريكو فالفيردي (الدوري الإسباني)

السبت، 14 فبراير 2026 - 23:41

2/14/2026 11:41:03 PM هدف ريال مدريد الثالث أمام سوسييداد - فيدريكو فالفيردي (الدوري الإسباني)

هدف ريال مدريد الثالث أمام سوسييداد - فيدريكو فالفيردي (الدوري الإسباني)

ريال مدريد فيدريكو فالفيردي الدوري الإسباني
نرشح لكم
هدف ريال مدريد الأول أمام سوسييداد - جونزالو جارسيا (الدوري الإسباني) ملخص فوز ميلان على بيزا 2-1 (الدوري الإيطالي) أهداف بايرن ميونيخ أمام لايبزيج 2-0 (كأس ألمانيا) ملخص فوز إنتر على ساسولو 5-0 (الدوري الإيطالي) إلغاء هدف وطرد.. الدقائق الأخيرة المثيرة - ليفربول ضد مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول في مانشستر سيتي - سوبوسلاي (الدوري الإنجليزي) هدف برشلونة الثاني في ريال مايوركا - لامين يامال (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول في ريال مايوركا - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
عاد للتألق.. صلاح يصنع ويسجل وليفربول يهزم برايتون ويتأهل في كأس إنجلترا 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هشام نصر: تواجدت في الإمارات لعقد شراكات تجارية 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – تحديد موعد سحب قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
محمد صلاح يعود للتسجيل في المسابقات الإنجليزية أمام برايتون 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الترجي يضمن التأهل بالفوز على بترو أتلتيكو 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر الكوكي: التسرع سبب إهدار الفرص ضد زيسكو ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة – فوز سيدات الأهلي على الصيد واستمرار الحفاظ على الصدارة ساعة | كرة سلة
كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من سوبر للسيدات ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/videos/49993/هدف-ريال-مدريد-الثالث-أمام-سوسييداد-فيدريكو-فالفيردي-الدوري-الإسباني