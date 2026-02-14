هدف ريال مدريد الثالث أمام سوسييداد - فيدريكو فالفيردي (الدوري الإسباني)
السبت، 14 فبراير 2026 - 23:41
فالفيردي يسجل الهدف الثالث لريال مدريد#الدوري_الاسباني#LaLiga pic.twitter.com/QLt4fE9Y32— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 14, 2026
