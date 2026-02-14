طرد رامي ربيعة واحتساب ركلة جزاء ضده
السبت، 14 فبراير 2026 - 21:24
🔥الإثارة مستمرة في اللقاء— الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) February 14, 2026
‼️ ركلة جزاء ملغية وطرد على رامي ربيعة، شاهد الإثارة كاملةً
العين 1️⃣✖️1️⃣ النصر#دوري_أدنوك_للمحترفين #الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/7sQYIsKTXI
