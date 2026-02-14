ملخص فوز ميلان على بيزا 2-1 (الدوري الإيطالي)
السبت، 14 فبراير 2026 - 00:42
ميلان يعود من ملعب بيزا بفوز ثمين وبنتيجة 2-1 ليبقي فارق النقاط الخمس بينه وبين المتصدر إنتر— ADSportsTV (@ADSportsTV) February 13, 2026
شاهد أهداف المباراة#بيزا_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/HDpwkjX1Sn
ملخص فوز ميلان على بيزا 2-1 (الدوري الإيطالي)
نرشح لكم
أهداف بايرن ميونيخ أمام لايبزيج 2-0 (كأس ألمانيا) ملخص فوز إنتر على ساسولو 5-0 (الدوري الإيطالي) إلغاء هدف وطرد.. الدقائق الأخيرة المثيرة - ليفربول ضد مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول في مانشستر سيتي - سوبوسلاي (الدوري الإنجليزي) هدف برشلونة الثاني في ريال مايوركا - لامين يامال (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول في ريال مايوركا - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) هدف فوز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش 1-0 (الدوري المصري) مدرب حمزة عبد الكريم في ناشئي الأهلي يحدد مزاياه