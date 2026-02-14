ملخص فوز ميلان على بيزا 2-1 (الدوري الإيطالي)

السبت، 14 فبراير 2026 - 00:42

2/14/2026 12:42:01 AM ملخص فوز ميلان على بيزا 2-1 (الدوري الإيطالي)

ملخص فوز ميلان على بيزا 2-1 (الدوري الإيطالي)

ميلان بيزا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أهداف بايرن ميونيخ أمام لايبزيج 2-0 (كأس ألمانيا) ملخص فوز إنتر على ساسولو 5-0 (الدوري الإيطالي) إلغاء هدف وطرد.. الدقائق الأخيرة المثيرة - ليفربول ضد مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول في مانشستر سيتي - سوبوسلاي (الدوري الإنجليزي) هدف برشلونة الثاني في ريال مايوركا - لامين يامال (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول في ريال مايوركا - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) هدف فوز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش 1-0 (الدوري المصري) مدرب حمزة عبد الكريم في ناشئي الأهلي يحدد مزاياه
أخر الأخبار
هاتريك نيتو.. تشيلسي يحجز مقعدا بثمن نهائي كأس الاتحاد برباعية في هال سيتي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
في غياب مصطفى محمد.. نانت يواصل الخسارة بالسقوط أمام موناكو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سيشاهد دربي إيطاليا في هدوء.. ميلان يتغلب على بيزا بصعوبة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الصدارة مهددة.. باريس سان جيرمان يخسر من رين بثلاثية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
طائرة - فوز مثير للأهلي على دجلة في سوبر السيدات.. وخسارة قاسية للزمالك أمام سبورتنج 3 ساعة | كرة طائرة
المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 ساعة | الدوري المصري
الدوري السعودي - الهلال يؤمن الصدارة أمام أعين كوكا.. وأهلي جدة والاتحاد ينتصران 4 ساعة | سعودي في الجول
كما كشف في الجول - أهلي طرابلس يتعاقد مع إسحاق يعقوب 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/videos/49989/ملخص-فوز-ميلان-على-بيزا-2-1-الدوري-الإيطالي