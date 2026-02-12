الهدف الأول لأتلتيكو مدريد ضد برشلونة - إريك جارسيا "هدف عكسي" (الدوري الإسباني)
الخميس، 12 فبراير 2026 - 22:48
لوكمان يتقدم لأتليتكو مدريد بالهدف الأول بعد خطأ قاتل من حارس مرمى برشلونة#كأس_ملك_أسبانيا #MBCMASR2 pic.twitter.com/VMyadrTz8r— MBC MASR 2 (@mbcmasr2) February 12, 2026
الهدف الأول لأتلتيكو مدريد ضد برشلونة - إريك جارسيا "هدف عكسي" (الدوري الإسباني)
نرشح لكم
هدف برينتفورد الأول أمام أرسنال - لويس بوتر (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الأول أمام برينتفورد - نوني مادويكي (الدوري الإنجليزي) الهدف الرابع لأتلتيكو مدريد ضد برشلونة - جوليان ألفاريز (كأس ملك إسبانيا) الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد ضد برشلونة - لوكمان (الدوري الإسباني) الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد ضد برشلونة - جريزمان (الدوري الإسباني) أهداف بايرن ميونيخ أمام لايبزيج 2-0 (كأس ألمانيا) هدف الزمالك الأول ضد سموحة - ناصر منسي (الدوري المصري) أهداف مباراة إنبي أمام بيراميدز 1-2 (الدوري المصري)