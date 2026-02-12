أهداف بايرن ميونيخ أمام لايبزيج 2-0 (كأس ألمانيا)

هدف الزمالك الأول ضد سموحة - ناصر منسي (الدوري المصري)

أهداف مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري)

هدف إنبي الأول أمام بيراميدز - أقطاي عبد الله (الدوري المصري)

هدف بيراميدز الأول أمام إنبي - ناصر ماهر (الدوري المصري)

هدف الأهلي الثاني ضد الإسماعيلي - ياسين مرعي (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول ضد الإسماعيلي - محمد بن رمضان (الدوري المصري)