هدف الزمالك الأول ضد سموحة - ناصر منسي (الدوري المصري)
الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 21:58
هدف بدأ من عندي حارس مرمى الزمالك.. احتاج الأبيض للهدف فظهر ناصر منسي pic.twitter.com/HdJJhgDYx4— ON Sport (@ONTimeSports) February 11, 2026
