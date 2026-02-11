هدف بيراميدز الثاني أمام إنبي - ناصر ماهر (الدوري المصري)
الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 19:27
ناصر ماهر يواصل التألق بقميص بيراميدز ويسجل الهدف الثاني في إنبي pic.twitter.com/3iOTqQhoi9— ON Sport (@ONTimeSports) February 11, 2026
هدف بيراميدز الثاني أمام إنبي - ناصر ماهر (الدوري المصري)
نرشح لكم
أهداف بايرن ميونيخ أمام لايبزيج 2-0 (كأس ألمانيا) هدف الزمالك الأول ضد سموحة - ناصر منسي (الدوري المصري) أهداف مباراة إنبي أمام بيراميدز 1-2 (الدوري المصري) أهداف مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي 2-0 (الدوري المصري) هدف إنبي الأول أمام بيراميدز - أقطاي عبد الله (الدوري المصري) هدف بيراميدز الأول أمام إنبي - ناصر ماهر (الدوري المصري) هدف الأهلي الثاني ضد الإسماعيلي - ياسين مرعي (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول ضد الإسماعيلي - محمد بن رمضان (الدوري المصري)