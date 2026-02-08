إلغاء هدف وطرد.. الدقائق الأخيرة المثيرة - ليفربول ضد مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 08 فبراير 2026 - 22:17
✅ شباك خالية— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 8, 2026
✅ تسديدة من مسافة بعيدة
✅ تنافس بين هالاند وسوبوسلاي
✅ الـVAR يتدخل لإلغاء الهدف
✅طرد اللاعب المجري لفريق ليفربول
إثارة وتشويق يحبس الأنفاس 🔥⚽️#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/8xHOdi3jRe
