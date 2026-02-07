هدف برشلونة الثاني في ريال مايوركا - لامين يامال (الدوري الإسباني)

لامين جمال يضاعف النتيجة لـبرشلونة بتسديدةمن خارج منطقة الجزاء.

لا تسألوا عن الحارس، بل استمتعوا بجمال التسديدة! 🚀🔥#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/K9vblZWFlk