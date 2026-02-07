هدف برشلونة الثاني في ريال مايوركا - لامين يامال (الدوري الإسباني)

السبت، 07 فبراير 2026 - 19:40

2/7/2026 7:40:17 PM هدف برشلونة الثاني في ريال مايوركا - لامين يامال (الدوري الإسباني)

هدف برشلونة الثاني في ريال مايوركا - لامين يامال (الدوري الإسباني)

برشلونة لامين يامال الدوري الإسباني
نرشح لكم
هدف برشلونة الأول في ريال مايوركا - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) هدف فوز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش 1-0 (الدوري المصري) مدرب حمزة عبد الكريم في ناشئي الأهلي يحدد مزاياه ماذا قالت صحافة إسبانيا عن صفقة حمزة عبد الكريم إلى برشلونة ملخص فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورج 2-1 (الدوري الفرنسي) ملخص فوز بوروسيا دورتموند على هايدنهايم 3-2 (الدوري الألماني) ملخص تعادل مانشستر سيتي مع توتنام 2-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر يونايتد على فولام 3-2 (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
سلوت: مفاوضات تجديد العقد مستمرة مع كوناتي دون حسم نهائي 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
أفشة: لا أعلم مصيري الموسم المقبل.. ونصحت إمام عاشور بالتركيز في عمله فقط 30 دقيقة | الدوري المصري
آس: ريال مدريد قرر إعادة نيكو باز الموسم المقبل 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي يكشف ملامح قائمة البرازيل في كأس العالم 2026 48 دقيقة | في المونديال
فريق نبيل عماد.. الشرق الأوسط: النجمة يقرر إقالة ماريو سيلفا 50 دقيقة | سعودي في الجول
رقم سلبي يطارد هالاند قبل مواجهة ليفربول بالأنفيلد ساعة | الكرة الأوروبية
ثروت سويلم: أعتذر عن تصريحاتي بشأن تتويج بيراميدز بالدوري.. ومن المستحيل إلغاء الهبوط ساعة | الدوري المصري
آس: ريال مدريد يضع فيتينيا على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 2 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 3 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي 4 أحمد سليمان يكشف تفاصيل أزمة حبس عمرو زكي.. وحقيقة استقالته من الزمالك
/videos/49960/هدف-برشلونة-الثاني-في-ريال-مايوركا-لامين-يامال-الدوري-الإسباني