هدف برشلونة الثاني في ريال مايوركا - لامين يامال (الدوري الإسباني)
السبت، 07 فبراير 2026 - 19:40
لامين جمال يضاعف النتيجة لـبرشلونة بتسديدةمن خارج منطقة الجزاء.— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2026
لا تسألوا عن الحارس، بل استمتعوا بجمال التسديدة! 🚀🔥#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/K9vblZWFlk
