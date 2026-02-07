هدف أرسنال الأول في سندرلاند - زوبيميندي (الدوري الإنجليزي)
السبت، 07 فبراير 2026 - 19:36
زوبيميندي لا يُخطئ 🎯— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2026
تسديدة أرضية زاحفة تهز شباك سندرلاند ⚽💥#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/2B02pblA7t
