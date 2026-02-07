هدف برشلونة الأول في ريال مايوركا - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني)
السبت، 07 فبراير 2026 - 19:34
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 7, 2026
Lewandowski opens the scoring for Barcelona at the Spotify Camp Nou against Mallorca with a fine finish.#LaLiga #FCBarcelona pic.twitter.com/pDEuc7APU5
