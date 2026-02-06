هدف فوز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش 1-0 (الدوري المصري)
الجمعة، 06 فبراير 2026 - 22:36
هدف فوز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش 1-0 (الدوري المصري)
نرشح لكم
مدرب حمزة عبد الكريم في ناشئي الأهلي يحدد مزاياه ماذا قالت صحافة إسبانيا عن صفقة حمزة عبد الكريم إلى برشلونة ملخص فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورج 2-1 (الدوري الفرنسي) ملخص فوز بوروسيا دورتموند على هايدنهايم 3-2 (الدوري الألماني) ملخص تعادل مانشستر سيتي مع توتنام 2-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر يونايتد على فولام 3-2 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز يوفنتوس على بارما 4-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز إنتر على كريمونيسي 2-0 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
الاتحاد السكندري: نقترب من ضم كهربا 45 ثاتيه | الدوري المصري