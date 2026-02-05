هدف الهلال الأول ضد الأخدود - كريم بنزيمة (الدوري السعودي)
الخميس، 05 فبراير 2026 - 20:10
هدف! ⚽️— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) February 5, 2026
كريم بنزيما يسجل بالكعب هدف الهلال الأول في مرمى الأخدود 🔵
#الأخدود_الهلال | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/pmlnW8egTI
