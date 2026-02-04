هدف مانشستر سيتي الثاني ضد نيوكاسل - عمر مرموش (كأس الرابطة الإنجليزية)
الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 23:50
🥅 شاهد هدف عمر مرموش الثاني في شباك نيوكاسل يونايتد#كأس_الرابطة_الإنجليزية pic.twitter.com/KTgmKgmvBX— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 4, 2026
