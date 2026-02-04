أهداف مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام الزمالك 2-5 (الدوري المصري)
الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 22:14
أهداف مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام الزمالك 2-5 (الدوري المصري)
نرشح لكم
ملخص تعادل زد أمام المصري 1-1 (الدوري المصري) ملخص أهداف سموحة أمام بيراميدز 2-1 (الدوري المصري) ملخص تعادل البنك الأهلي والأهلي 1-1 (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول ضد البنك الأهلي - تريزيجيه (الدوري المصري) هدف البنك الأهلي الأول ضد الأهلي - مصطفى شلبي (الدوري المصري) فيديو تقديم كامويش لاعبا جديدا في الأهلي هدفا فوز الاتحاد السكندري على حرس الحدود 2-0 (الدوري المصري) هدف فوز مودرن سبورت على الإسماعيلي 1-0 (الدوري المصري)