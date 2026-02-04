هدف برشلونة الأول في ألباسيتي - لامين يامال (كأس إسبانيا)
الأربعاء، 04 فبراير 2026 - 00:06
لامين يامال يعاقب دفاع ألباسيتي بعد هذا الخطأ ويتقدم لبرشلونة بالهدف الأول في المباراة ⚽ 💥 #كأس_ملك_أسبانيا#MBCMASR2 pic.twitter.com/QmJF3j2et0— MBC MASR 2 (@mbcmasr2) February 3, 2026
