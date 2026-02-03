هدف الأهلي الأول ضد البنك الأهلي - تريزيجيه (الدوري المصري)

هدف برشلونة الثاني في ألباسيتي - أراوخو (كأس إسبانيا)

هدف برشلونة الأول في ألباسيتي - لامين يامال (كأس إسبانيا)

هدف البنك الأهلي الأول ضد الأهلي - مصطفى شلبي (الدوري المصري)

قصة حياة حمزة عبد الكريم.. من ماليزيا إلى برشلونة

مدرب حمزة عبد الكريم في ناشئي الأهلي يحدد مزاياه

ماذا قالت صحافة إسبانيا عن صفقة حمزة عبد الكريم إلى برشلونة