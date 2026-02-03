هدف البنك الأهلي الأول ضد الأهلي - مصطفى شلبي (الدوري المصري)

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 20:39

2/3/2026 8:39:27 PM هدف البنك الأهلي الأول ضد الأهلي - مصطفى شلبي (الدوري المصري)

هدف البنك الأهلي الأول ضد الأهلي - مصطفى شلبي (الدوري المصري)

الدوري المصري الأهلي البنك الأهلي مصطفى شلبي
نرشح لكم
هدف برشلونة الثاني في ألباسيتي - أراوخو (كأس إسبانيا) هدف برشلونة الأول في ألباسيتي - لامين يامال (كأس إسبانيا) ملخص تعادل البنك الأهلي والأهلي 1-1 (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول ضد البنك الأهلي - تريزيجيه (الدوري المصري) قصة حياة حمزة عبد الكريم.. من ماليزيا إلى برشلونة مدرب حمزة عبد الكريم في ناشئي الأهلي يحدد مزاياه ماذا قالت صحافة إسبانيا عن صفقة حمزة عبد الكريم إلى برشلونة ملخص فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورج 2-1 (الدوري الفرنسي)
أخر الأخبار
أهلا بالفدائي.. غزل المحلة يضم جناح فلسطيني في صفقة انتقال حر 4 ساعة | ميركاتو
بمشاركة نجوم الكرة.. انطلاق النسخة الثالثة من "Football Access Summit" 4 ساعة | الكرة المصرية
بنزيمة: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. والفوز بالألقاب أمر مهم لي 5 ساعة | سعودي في الجول
تقرير: سيرجيو راموس حل مطروح داخل إشبيلية 5 ساعة | الدوري الإسباني
انتهت الأزمة.. اتحاد جدة السعودي يعلن رحيل كانتي 5 ساعة | ميركاتو
رغم إعلان فنربخشة فشل الصفقة.. اتحاد جدة يضم النصيري 5 ساعة | سعودي في الجول
لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة 5 ساعة | الدوري الإسباني
برشلونة ينجو من مفاجآت الكأس ويهزم قاهر ريال مدريد 5 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/videos/49939/هدف-البنك-الأهلي-الأول-ضد-الأهلي-مصطفى-شلبي-الدوري-المصري