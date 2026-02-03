قصة حياة حمزة عبد الكريم.. من ماليزيا إلى برشلونة
الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 16:17
من إثبات الذات في التتش إلى الرحيل لـ كامب نو 🔵🔴🏟️— FilGoal (@FilGoal) February 2, 2026
حمزة عبد الكريم.. رحلة تحقيق الحلم 🤩 pic.twitter.com/A5ldG18fHi
قصة حياة حمزة عبد الكريم.. من ناشئي الأهلي إلى برشلونة
نرشح لكم
هدف برشلونة الثاني في ألباسيتي - أراوخو (كأس إسبانيا) هدف برشلونة الأول في ألباسيتي - لامين يامال (كأس إسبانيا) ملخص تعادل البنك الأهلي والأهلي 1-1 (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول ضد البنك الأهلي - تريزيجيه (الدوري المصري) هدف البنك الأهلي الأول ضد الأهلي - مصطفى شلبي (الدوري المصري) مدرب حمزة عبد الكريم في ناشئي الأهلي يحدد مزاياه ماذا قالت صحافة إسبانيا عن صفقة حمزة عبد الكريم إلى برشلونة ملخص فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورج 2-1 (الدوري الفرنسي)