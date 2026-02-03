قصة حياة حمزة عبد الكريم.. من ماليزيا إلى برشلونة

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 16:17

2/3/2026 4:17:30 PM قصة حياة حمزة عبد الكريم.. من ناشئي الأهلي إلى برشلونة

قصة حياة حمزة عبد الكريم.. من ناشئي الأهلي إلى برشلونة

برشلونة حمزة عبد الكريم
نرشح لكم
هدف برشلونة الثاني في ألباسيتي - أراوخو (كأس إسبانيا) هدف برشلونة الأول في ألباسيتي - لامين يامال (كأس إسبانيا) ملخص تعادل البنك الأهلي والأهلي 1-1 (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول ضد البنك الأهلي - تريزيجيه (الدوري المصري) هدف البنك الأهلي الأول ضد الأهلي - مصطفى شلبي (الدوري المصري) مدرب حمزة عبد الكريم في ناشئي الأهلي يحدد مزاياه ماذا قالت صحافة إسبانيا عن صفقة حمزة عبد الكريم إلى برشلونة ملخص فوز باريس سان جيرمان على ستراسبورج 2-1 (الدوري الفرنسي)
أخر الأخبار
إنفانتينو: المغرب بين أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 8 دقيقة | في المونديال
الهلال يدرس تمديد عقد كوليبالي لمدة موسم 10 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: فابيان رويز يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا صن: ساكا يستهدف العودة قبل دربي شمال لندن 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شركة EA Sports تطلق بطولة رمضان 2026 بمشاركة لاعبين من مصر 44 دقيقة | Gamers
استراحة الدوري المصري - سموحة (1)-(1) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول 59 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري – زد (1)-(0) المصري.. جووووول أول ساعة | الدوري المصري
جيرونا يعلن خضوع تير شتيجن لعملية جراحية ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/videos/49938/قصة-حياة-حمزة-عبد-الكريم-من-ماليزيا-إلى-برشلونة