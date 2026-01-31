ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع هامبورج 2-2 (الدوري الألماني)
السبت، 31 يناير 2026 - 22:11
ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع هامبورج 2-2 (الدوري الألماني)
نرشح لكم
هدف إنتر الأول ضد دورتموند - ديماركو (دوري أبطال أوروبا) هدف بنفيكا الرابع ضد ريال مدريد - أناتولي تروبين (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الرابع ضد كوبنهاجن - ماركوس راشفورد (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الثاني ضد كوبنهاجن - لامين يامال (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الأول ضد كوبنهاجن - روبرت ليفاندوفسكي (دوري أبطال أوروبا) هدف ليفربول الأول ضد كاراباخ - ماك أليستر (دوري أبطال أوروبا) هدف كوبنهاجن الأول ضد برشلونة - فيكتور دادسون (دوري أبطال أوروبا) هدف ليفربول الثاني ضد كاراباخ - فيرتز (دوري أبطال أوروبا)