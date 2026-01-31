ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع هامبورج 2-2 (الدوري الألماني)

السبت، 31 يناير 2026 - 22:11

1/31/2026 10:11:21 PM ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع هامبورج 2-2 (الدوري الألماني)

ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع هامبورج 2-2 (الدوري الألماني)

هامبورج الدوري الألماني بايرن ميونيخ
نرشح لكم
هدف إنتر الأول ضد دورتموند - ديماركو (دوري أبطال أوروبا) هدف بنفيكا الرابع ضد ريال مدريد - أناتولي تروبين (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الرابع ضد كوبنهاجن - ماركوس راشفورد (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الثاني ضد كوبنهاجن - لامين يامال (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الأول ضد كوبنهاجن - روبرت ليفاندوفسكي (دوري أبطال أوروبا) هدف ليفربول الأول ضد كاراباخ - ماك أليستر (دوري أبطال أوروبا) هدف كوبنهاجن الأول ضد برشلونة - فيكتور دادسون (دوري أبطال أوروبا) هدف ليفربول الثاني ضد كاراباخ - فيرتز (دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
فيردر بريمن يعلن إقالة مدربه دقيقة | الكرة الأوروبية
قيد ثنائي جديد.. الزمالك يعلن اكتمال قائمته الإفريقية 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
تليجراف: كاريك يبحث عن عودة راشفورد لمانشستر يونايتد.. وعقبة تمنع ذلك 13 دقيقة | الدوري الإسباني
متفوقا على اتحاد جدة.. رين يتوصل لاتفاق من أجل ضم الزابيري 31 دقيقة | ميركاتو
بعد انتقاله جناحه إلى بيراميدز.. الحسين أربد يشكر الأهلي و3 أندية أخرى 52 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: بيريز يستعد لتقديم 100 مليون يورو لتدعيم الدفاع بـ روميرو 54 دقيقة | ميركاتو
تقرير: زميل عبد المنعم.. بوجا يصل يوفنتوس تمهيدا للانتقال على سبيل الإعارة ساعة | ميركاتو
تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 2 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/videos/49920/ملخص-تعادل-بايرن-ميونيخ-مع-هامبورج-2-2-الدوري-الألماني