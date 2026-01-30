هدفا فوز الاتحاد السكندري على حرس الحدود 2-0 (الدوري المصري)
الجمعة، 30 يناير 2026 - 22:20
بأهداف يسري ووحيد، جمهور سيد البلد سعيــــــــــــــد 😍💚— ON Sport (@ONTimeSports) January 30, 2026
أهداف مباراة الاتحاد السكندري أمام حرس الحدود، التي انتهت 2-0 ⚽👏 pic.twitter.com/KafNvtULBB
