هدف تشيلسي الأول في نابولي - إنزو فيرنانديز (دوري أبطال أوروبا)
الأربعاء، 28 يناير 2026 - 23:58
🥅 إنزو فرنانديز يفتتح التسجيل لتشيلسي من علامة الجزاء#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #beINUCL | #beIN18 pic.twitter.com/j9Gjp2yWTe— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2026
هدف تشيلسي الأول في نابولي - إنزو فيرنانديز
نرشح لكم
هدف إنتر الأول ضد دورتموند - ديماركو (دوري أبطال أوروبا) هدف بنفيكا الرابع ضد ريال مدريد - أناتولي تروبين (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الرابع ضد كوبنهاجن - ماركوس راشفورد (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الثاني ضد كوبنهاجن - لامين يامال (دوري أبطال أوروبا) هدف بايرن في آيندهوفن - جمال موسيالا (دوري أبطال أوروبا) هدف برشلونة الأول ضد كوبنهاجن - روبرت ليفاندوفسكي (دوري أبطال أوروبا) هدف ليفربول الأول ضد كاراباخ - ماك أليستر (دوري أبطال أوروبا) هدف أرسنال الثاني في كيرات - كاي هافرتز (دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
سكاي: الهلال يستهدف ضم مهاجم جنوى 21 دقيقة | ميركاتو