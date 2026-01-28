لدغة العقرب.. أدم كايد يهدر فرصة تسجيل أجمل هدف في الدوري المصري

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 18:08

1/28/2026 6:08:05 PM لدغة العقرب.. أدم كايد يهدر فرصة تسجيل أجمل هدف في الدوري المصري

لدغة العقرب.. أدم كايد يهدر فرصة تسجيل أجمل هدف في الدوري المصري

الزمالك آدم كايد
نرشح لكم
ملخص فوز المصري على سيراميكا كليوباترا 3-2 (الدوري المصري) ملخص تعادل بيراميدز مع الجونة 1-1 (الدوري المصري) ملخص فوز الزمالك على بتروجت 2-0 (الدوري المصري) هدف الزمالك الثاني في بتروجت - حسام عبد المجيد (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في بتروجت - عدي الدباغ (الدوري المصري) أهداف فوز الأهلي على وادي دجلة 3-1 (الدوري المصري) هدف الأهلي الثالث في دجلة - مروان عثمان (الدوري المصري) هدف الأهلي الثاني في وادي دجلة - زيزو (الدوري المصري)
أخر الأخبار
مبابي: لم تكن مفاجأة إذا تقدمنا 5-1 أمام بنفيكا.. والهدف الأخير مُخز لنا 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مورينيو: ظننت أننا تأهلنا بعد التبديلات.. وتروبين سجل هدفا تاريخيا 30 دقيقة | الدوري المصري
أربيلوا: فينيسيوس ومبابي ليسا السبب في الهزيمة ضد بنفيكا.. وهذا سبب التبديلات 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مواجهة محتملة جديدة بين ريال مدريد وبنفيكا.. تعرف على خريطة ملحق أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
برشلونة يحسم بطاقة التأهل المباشر بعد التغلب على كوبنهاجن برباعية ساعة | دوري أبطال أوروبا
جنون كرة القدم.. رأسية حارس المرمى تمنح بنفيكا التأهل بفوز قاتل على ريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ليس بينهم.. الفرق الـ 8 المتأهلة بشكل مباشر لثمن النهائي ساعة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة مرموش.. سيتي يهزم جالاتاسراي ويضمن التأهل المباشر في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 مصدر مقرب من كامويش لـ في الجول: النادي النرويجي اعتبر تغيير الأهلي لعرضه تلاعبا 4 وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟"
/videos/49894/لدغة-العقرب-أدم-كايد-يهدر-فرصة-تسجيل-أجمل-هدف-في-الدوري-المصري