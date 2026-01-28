هدف الزمالك الأول في بتروجت - عدي الدباغ (الدوري المصري)
الأربعاء، 28 يناير 2026 - 18:04
أسيست عالمي من ناصر منسي 👌 جووووول عدي الدباغ يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى بتروجت ⚽️ pic.twitter.com/BihJlnynet— ON Sport (@ONTimeSports) January 28, 2026
