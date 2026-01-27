هدف الأهلي الثالث في دجلة - مروان عثمان (الدوري المصري)
الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 18:56
مروان عثمان يقص شريط أهدافه مع النادي الأهلي ⚽️👏🏼— ON Sport (@ONTimeSports) January 27, 2026
تمريرة رائعة من إمام عاشور يسجلها مروان عثمان ⚽️👌🏼
الأهلي 3 : 0 وادي دجلة pic.twitter.com/ZeD4qzGUZf
هدف الأهلي الثالث في دجلة - مروان عثمان (الدوري المصري)
نرشح لكم
أهداف فوز الأهلي على وادي دجلة 3-1 (الدوري المصري) هدف الأهلي الثاني في وادي دجلة - زيزو (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول في وادي دجلة - تريزيجيه (الدوري المصري) أهداف فوز المقاولون العرب على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري) ملخص فوز كهرباء الإسماعيلية على حرس الحدود 2-1 (الدوري المصري) أهداف فوز وادي دجلة على غزل المحلة 3-2 (الدوري المصري) هدفا فوز سموحة على فاركو 2-0 (الدوري المصري) أهداف فوز سيراميكا على الاتحاد السكندري 3-1 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
الجونة يتعاقد مع أحمد رفعت 42 دقيقة | الدوري المصري