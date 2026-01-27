هدف الأهلي الأول في وادي دجلة - تريزيجيه (الدوري المصري)
الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 18:08
بمهارة رائعة".. تريزيجيه يسجل الهدف الاول للاهلي في مرمى وادي دجلة— ON Sport (@ONTimeSports) January 27, 2026
(الأهلي 1- 0 وادي دجلة) pic.twitter.com/wSzREqgbE9
